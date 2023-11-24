Biz çöp parçası değiliz insanız insan!

Gazze'de bir hastane önünde düzenlenen basın toplantısında 13 yaşındaki Filistinli bir kız ağlayarak dünyaya seslendi: Ben 13 yaşında bir çocuğum. Su, yemek istiyorum. İnsanlar bana gözyaşlarımın altın olduğunu söylüyor. Ama sadece ağlıyorum, ağlıyorum ve hiçbir şey göremiyorum. Ne yapmam gerekiyor? İslam ülkelerinden yardım istiyorum. Bize kimse yardım etmiyor. Çocuklar size ne yaptı? Ağlamaları onların suçu mu? Yardım istemeleri onların suçu mu? Biz tıpkı diğer çocuklar gibi çocuğuz. Sizden en azından bize acımanızı istiyorum. Bizler çöp parçası değiliz. Bizler insanız insan! Haklarımız var. Bizler yaşayan parçalarız. Burada sıkışıp kaldık. Burası bir hapishane değil, biz suç işlemedik. Bu haksızlık. İnsanların öldüğünü gördüm. Bizim yaşadığımız travmalar çok farklı. Ailemin bir kısmı öldürüldü. Bunu sadece izlemem mi gerekiyor?