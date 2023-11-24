Denetimden kaçtı Sayıştay’dan kaçamadı! Mansur Yavaş ANFA’yı böyle batırmış



ANFA'NIN 202 MİLYON 195 BİN TL ZARAR ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Şirketin zararına iş yaptığı bu nedenle bu zararla şirket faaliyetinin sürdürülerbilir olmadığını tespit edilen Sayıştay raporda şu ifadelere yer verildi; "Şirket 2022 yılında 1 Milyar 042 Milyon 605 Bin 640 TL 'Net Satış' yapmış olmasına karşın söz konusu satışların maliyetleri 1 Milyar 190 Milyon 499 Bin 744 TL olarak gerçekleşmiştir. Daha öz bir ifade ile henüz faaliyet giderleri bile hesaba katılmamış olmasına rağmen satışlardan kazanılan tutar satılan malların maliyetini dahi karşılayamamış ve 'Brüt Kar Oranı' bu aşamada yüzde -14,18 olarak oluşmuştur. Söz konusu tutara faaliyet giderlerinin eklenmesi ile zarar daha da artmış ve yüzde -18,53 olarak gerçekleşmiştir. Diğer tüm gelir ve giderlerin hesaba dâhil edilmesi sonucunda ulaşılan 'Net Kar Oranı' ise yüzde -19,39 olarak gerçekleşmiş ve toplamda 2022 yılında 202 Milyon 195 Bin 309 TL zarar edilmiştir. Şirket likidite durum analizleri de gitgide kötüye gitmektedir. Dönen varlıkların kısa vadeli yabancı kaynakları karşılama oranı olarak tanımlanan ve genel olarak 1,5 ile 2 arasında olması finansal analizler açısından yeterli görülen 'Cari Oran' 2022 yılında 0,55 olarak hesaplanmış ve referans değerlerin altına inmiştir"

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