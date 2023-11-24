Doğu Akdeniz’de dev tatbikat

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yönetiminde, "Doğu Akdeniz-2023 Davet Tatbikatı" temasıyla, "Muharip olmayanların tahliyesi harekâtı" yapıldı.Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 8 ülkeden gemi, personel ve gözlemcilerin katıldığı tatbikat, Antalya'nın Konyaaltı ilçesi açıklarında gerçekleştirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, katılımcı ve gözlemci ülke temsilcileri ile gazeteciler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu gemisinden harekâtı izledi.Senaryo gereği kıyıdaki sivilleri kurtarmak amacıyla amfibi deniz piyade birlikleri ile SAT ve SAS timleri, TCG Anadolu'daki 3 Mekanize Çıkarma Gemisi (LCM) ve 4 Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA) ve 2 bot ile TCG Anadolu'daki havuz güverteden denize açıldı. Bu sırada gemideki diğer amfibi deniz piyade birlikleri askeri helikopterlerle Sarısu Sahili'ne inerek kıyı emniyeti aldı. Kıyıya içerisinde zırhlı personel taşıyıcının bulunduğu LCM ve ZAHA'larla ulaşan birlikler, sivil vatandaşları başarıyla alarak TCG Anadolu gemisine ulaştırdı. Tatbikat 25 Kasım'a kadar sürecek.