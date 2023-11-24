FETÖ ihanetinden 2 gün önce kaçmış

FETÖ'nün medya ayağındaki önemli isimlerden biri olarak aranan ve önceki gün İzmir'de yakalanan, örgütün kapatılan Zaman Gazetesi üst yöneticisi Mehmet Kamış, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Çeşme'de düzenlenen operasyonda yakalanan Mehmet Kamış, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen şüpheli, tutuklama kararı sonrası cezaevine gönderildi. Kamış'ın polise verdiği ilk ifadede darbe girişiminden 2 gün önce Çeşme'ye geldiğini, o günden bu yana Çeşme'den ayrılmadığını söylediği öğrenildi. Arandığından haberi olmadığını ileri süren Kamış'ın, FETÖ'yü ise "terör örgütü olarak görmediğini söylediği" öğrenildi.Kamış, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla gazeteciler Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 17 kişinin yargılandığı davanın firari sanığıydı.