FETÖ’de çözülme! 39 kripto FETÖ’cü deşifre edildi

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapmasında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltına kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Konya, İstanbul, Ankara ve Erzincan illerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında halen görevde bulunan doktor ve memurlarında bulunduğu 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

39 KRİPTO FETÖCÜ DEŞİFRE EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol ve yurtdışı yasağı ile serbest bırakılırken, 3 şüpheli tutuklandı. İtirafçı olan şüphelilerin verdiği ifadelerde örgütle bağlantılı olan 98 şüpheli tespit edilirken bu şüphelilerden 39'unun örgütle irtibatının ilk kez deşifre edildiği belirtildi.