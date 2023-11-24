Gala gecesinde duygu seli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın (22) hayatını beyazperdeye taşıyan filmin galasına katıldı. 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bugün sine- maseverlerle buluşacak "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!"in gösterimi, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Erdoğan, filmi, eşi Emine Erdoğan, şehit Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra, babası Sadık, kardeşi Aybars Yalçın ve oyuncularla birlikte izledi. 2016'da bombalı saldırı sonucu şehit olan Mardin'in Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'e, filmin bir sahnesinde atıfta bulunuldu. 2017 yılında Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu'nun hikayesi de filmde yer aldı. Filmin bitiminde eşi Emine Erdoğan ile sahneye çıkan Erdoğan'a, baba Sadık Yalçın tarafından şehit öğretmenin kullandığı bağlama hediye edildi.Erdoğan, bağlamayı öperek aldı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da Emine Erdoğan'a, Aybüke Yalçın'ın simge fotoğrafında kullandığı sembolik kırmızı yazmayı ve minyatür bağlamayı takdim etti. Şehit öğretmenin ailesinin yanı sıra şehit Safitürk'ün eşi Ayşegül Safitürk, şehit Fazlıoğlu'nun anne ve babası da sahneye çıkarak Erdoğan ve Emine Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan ve Emine Erdoğan, ailelere sarılarak bir süre sohbet etti. Çekimleri Ankara'nın Haymana ilçesinde gerçekleştirilen filmde; Aybüke öğretmeni Nihayet Şahin, babasını Caner Kurtaran, annesini ise Zeynep Kankonde canlandırdı. Oyuncu kadrosunda Engin Hepileri, Cansel Elçin, Murat Han, Turgay Tanülkü ve Zeliha Kendirci gibi başarılı isimler de yer aldı. Yönetmenliğini Murat Onbul'un yaptığı filmin senaryosunu, Uğur Kılıç ve Ozan Bodur kaleme aldı.Şehitöğretmenin annesi Zehra Yalçın'ı sarılıp, sohbet eden Emine Erdoğan, galaya ilişkin sosyal medya paylaşımında "Filmi, kıymetli şehit ailelerimizle birlikte yüreğimiz buruk izledik. Aybüke kızımızı ve tüm şehit öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz" dedi.ŞehitAybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın, SABAH'a konuştu: "Bana 'Baba bayrağımızın dikili olduğu her yerde görev yaparım. Bana bu vatanı ve milleti sevmeyi öğrettiniz. Ben gitmezsen o gitmezse oradaki çocuklarımızı kim eğitecek. Gideceğim ve görev yapacağım' dedi. Vatanperver bir öğretmendi. Türkiye'nin neresine gidersem gideyim Aybüke'lerle karşılaşıyorum. Bize 6 yıldır bu acıyı yaşatanlara lanet olsun."