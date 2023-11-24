Gazzeli çocuklar ambulans uçakla getirildi

SağlıkBakanlığı'na ait ambulans uçak, yaralı üç Gazzeli çocuğu Mısır El Ariş Havalimanı'ndan Türkiye'ye getirdi. Gazze'den geçişi sağlanarak Mısır'ın El Ariş Havalimanı'na getirilen çocukları alan ve Türkiye'ye doğru hareket eden ambulans uçak dün 17.30'da Esenboğa Havalimanı'na indi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaralı çocukları Esenboğa Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde karşıladı. Buradan ambulanslara alınan çocuklar, tedavi görecekleri hastaneye sevk edildi.Bakan Koca "2 yaşında bir erkek, 9 ve 10 yaşlarında iki de kız çocuğumuz getirildi. Bir yavrumuza enfeksiyon tedavisi ve protez uygulaması söz konusu olacak. Bugün üçüncü tahliyeyi bekliyoruz. Ağırlıklı yaralı çocuk ve gençlerden oluşan bir tahliye olacak" dedi