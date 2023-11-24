HEDEP vekili Gergerlioğlu’ndan çirkin iftira: Sözleri komisyonu gerdi

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar'ın, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tek parti faşistlerinin, kendilerini imtiyazlı gören bir avuç siyasi ve ekonomik seçkinin değil, bizatihi bu devlet 86 milyonun devletidir" ifadelerine muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi. Komisyon Başkanı Mehmet Muş, tartışma üzerine görüşmelere ara verdi.

GERGERLİOĞLU KOMİSYONU GERDİ

HEDEP vekili Gergerlioğlu'nun iftiraları komisyonda gerginliğe yol açtı. Gergerlioğlu'nun, "Diyanet işleri camilerde Cuma günü iktidarın propagandasını yapıyor. Kur'an-ı Kerim Bakara Suresi 41'nci ayeti: "Allah'ın ayetlerini az bir para ile satmayın" der" sözlerinin üzerine komisyon gerildi. Başkan Muş, hükümet sıralarına dönüp "Allah'ın ayetlerini para karşılığında satıyorsunuz cümlesi doğru değil. Allah'ın ayetlerini sattığımız yok ben eminim arkadaşlar da emin. Leküm diniküm veliyedin" diyerek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte komisyon salonunu terk etti. 5 dakikalık aranın ardından komisyon çalışmalarına devam etti.

FAŞİST TARTIŞMASI

Komisyonda bütçeye ilişkin görüşlerini dile getiren AK Partili Kırkpınar'ın, tek parti dönemini eleştirirken kullandığı "faşist" kelimesi tartışmaya neden oldu. Muhalefet milletvekillerinden Kırkpınar'a tepkiler yükselirken, CHP'li Yüksel Mansur Kılıç "tek parti faşisti kim, adını koy" dedi. CHP'li Veli Ağbaba "Faşizm görmek istiyorsan aynaya bak", CHP'li İnan Akgün Alp "Hangi Cumhurbaşkanına faşist dedin? Hiçbir Cumhurbaşkanına 'faşist' diyemezsin sen" sözleriyle tepkisini ortaya koydu. Bunun üzerine Kırkpınar, "Tek parti sistemini mi savunuyorsunuz?" deyince, Alp de "Tabii savunuyorum, ne demek savunuyor musun" karşılığını verdi. CHP'li Hasan Öztürkmen "Haddini aşıyorsun, Atatürk mü faşist?" sorusunu yöneltirken, Kırkpınar "Konuşma metnimi sizin isteğinize göre mi hazırlayacağım?" yanıtını verdi. CHP'li ismail Atakan Ünver "Sen o koltukta oturuyorsan Türkiye Cumhuriyeti sayesinde oturuyorsun. Cumhuriyet olmasa oturamazdın" derken, Komisyon Başkanı Muş, tartışmanın sürmesi nedeniyle görüşmelere 5 dakika ara verdi.

"ATATÜRK'Ü KASTETMEM MEVZUBAHİS OLAMAZ"

Aranın ardından Kırkpınar, "Konuşmama başlarken 'Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk' diye başladım. Dolayısıyla, benim Atatürk'ü veya o dönemdeki şahısları kastetmem gibi bir konu mevzubahis olamaz. Orada kastetmek istediğim, tek parti döneminde işte, valilerin il başkanı, olduğu açık oy gizli tasnifin olduğu, o süreçlerde 28 Şubatlar gibi, 27 Mayıslar gibi vesayetin ve askerî sistemlerin etkili ve etkin olduğu dönemlerden, o süreçlerle ilgili ülkemizin yaşadığı sıkıntılarla ilgili konuları kastederek konuşmamı sürdürmek istedim" ifadelerini kullandı. CHP'li Kılınç "Sözlerinizi geri alıyor musunuz?" diye sorarken, Kırkpınar "Sözümde herhangi bir şey yok" yanıtını verdi. CHP'li Veli Ağbaba, "O laf söylediğin adam var ya, İnönü… Bu İnönü'nün ailesinde bir kişi kirli el sıkmamıştır, hırsızlık yapmamıştır" deyince, Kırkpınar İnönü'ye laf söylemediğini ifade etti.

"BEDDUA ETMESİYLE KABUL OLACAKSA…"

Sözü Cumhurbaşkanı danışmanlarına getirip iktidar milletvekillerine "Kaç tane danışman bilen yok. Siz de umutla bekliyorsunuz, 'boşta kalmayız, saraya danışman oluruz, o da olmazsa büyükelçi oluruz' diyorsunuz" şeklinde sataşan Ağbaba'ya, AK Partili Nilgün Ök "Doğru konuş. Sen kime hitap ediyorsun siz diye. Tribünlere oynayıp saçmalama" diye tepki gösterdi. Ağbaba İletişim Başkanlığı için "Trol Başkanlığı" ifadesini kullanırken, yayınlarından muhalefete yeterince yer vermemekle eleştirdiği TRT'ye "Muhalefetin vermiş olduğu vergi o TRT'ye de, yönetenlere de zehir zıkkım olsun, haram olsun" dedi. AK Partili Kırkpınar "Beddua ediyor Başkanım" tepkisini gösterince, Başkan Muş'un "Yani Sayın Ağbaba'nın beddua etmesiyle her şey kabul olacaksa…" yanıtını vermesi gülüşmelere neden oldu. Kırkpınar, ise "Bugün cuma ya ondan" diye karşılık verdi.