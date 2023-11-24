İş insanı Şeyhmus Tatlıcı’ya ‘cinsel saldırı’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası

Merhum iş insanı Şeyhmus Tatlıcı'nın kendisi ile aynı ismi taşıyan oğlu Şeyhmus Tatlıcı, telefondaki eski kız arkadaşının attığı mesajı Melisa Tatlıcı'nın görmesi üzerine çiftin arasında tartışma çıkmıştı. Şeyhmus Tatlıcı 32 haftalık hamile eşi Melisa Tatlıcı'ya hakaretlerde bulunarak eline aldığı kolonya şişesiyle 'Seni yakacağım' şeklinde tehdit ettiği ileri sürülmüştü. Şeyhmus Tatlıcı, genç kadının kollarını sıkarak, bileklerine tırnaklarını geçirip, yüzüne sprey sıkarak, temizlik sopasıyla bacağına vurarak yaralamıştı. Melisa Tatlıcı'nın iddiasına göre, Şeyhmus Tatlıcı çeşitli yöntemlerle cinsel saldırıda bulunmuştu.
10 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞ
İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ocak 2020'de görülen davada mahkeme heyeti, sanık Şeyhmus Tatlıcı'nın eşi Melisa Tatlıcı'ya karşı cinsel davranışlarda vücut dokunulmazlığını ihlal ettiğinin sabit olduğunu belirterek 10 yıl hapis cezası vermişti. Yargıtay'a taşınan kararda olayın intikal şekli ve zamanı, mağdurenin aşamalardaki çelişkili beyanlarını göz önüne alarak, sanık Şeyhmus Tatlıcı'ya cinsel saldırı suçundan ceza verilmesi gerekirken, nitelikli cinsel saldırı suçundan ceza verilmesinin doğru olmadığını belirtmişti.
İDDİALARI REDDETMİŞTİ
Hakim karşısına çıkan Şeyhmus Tatlıcı, "Bunları yapacak hiçbir sebebim yok. Çocuğumun annesidir. Nazik, kibar, saygılı bir insanım. Bunları yapacak bir insan değilim" diyerek suçlamaları reddetmişti. Mütalaasını sunan savcı, sanığın 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.
MELİSA TATLICI; ŞİKAYETİM DEVAM EDİYOR
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya şikayetçi Melisa Tatlıcı ve avukatlar katıldı. Söz verilen Melisa Tatlıcı, "Şikayetim devam ediyor. Sanık cezalandırılsın" dedi. Şikayetçi avukatı, müvekkili Melisa Tatlıcı'nın olay tarihinde 8 aylık hamile olmasına dikkat edilerek ceza verilmesini, sanığın kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle adli kontrolün devam etmesini talep etti.
TATLICI'YA 4 YIL 2 AY HAPİS
Sanık Şeyhmus Tatlıcı avukatı, taraflar arasında evliliğin devam ettiğini, suç unsuru oluşmadığını ileri sürerek müvekkilini beraatını talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Şeyhmus Tatlıcı'nın Melisa Tatlıcı'ya karşı cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığını ihlal ettiği sabit olduğu gerekçesiyle 'Cinsel saldırı' suçundan oy çokluğuyla 5 yıl hapis cezası verdi. Takdiri indirim uygulayan mahkeme heyeti sanığın cezasını 4 yıl 2 aya indirdi.
ÜYE HAKİMDEN KARŞI OY
Heyet ayrıca sanığın yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol kararının devam etmesine hükmetti. Karara karşı oy kullanan üye hakim, sanığın duruşmaları takip etmediği ve pişmanlık göstermediğini, şikayetçinin 8 aylık hamile olması nedeniyle kusuru dikkate alınarak üst sınıra yakın bir ceza verilmesi ve indirim uygulanmaması gerektiği görüşünde olduğunu belirterek karşı oy kullandı.