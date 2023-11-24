İş insanı Şeyhmus Tatlıcı’ya ‘cinsel saldırı’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası

MELİSA TATLICI; ŞİKAYETİM DEVAM EDİYOR

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya şikayetçi Melisa Tatlıcı ve avukatlar katıldı. Söz verilen Melisa Tatlıcı, "Şikayetim devam ediyor. Sanık cezalandırılsın" dedi. Şikayetçi avukatı, müvekkili Melisa Tatlıcı'nın olay tarihinde 8 aylık hamile olmasına dikkat edilerek ceza verilmesini, sanığın kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle adli kontrolün devam etmesini talep etti.

TATLICI'YA 4 YIL 2 AY HAPİS

Sanık Şeyhmus Tatlıcı avukatı, taraflar arasında evliliğin devam ettiğini, suç unsuru oluşmadığını ileri sürerek müvekkilini beraatını talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Şeyhmus Tatlıcı'nın Melisa Tatlıcı'ya karşı cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığını ihlal ettiği sabit olduğu gerekçesiyle 'Cinsel saldırı' suçundan oy çokluğuyla 5 yıl hapis cezası verdi. Takdiri indirim uygulayan mahkeme heyeti sanığın cezasını 4 yıl 2 aya indirdi.

ÜYE HAKİMDEN KARŞI OY

Heyet ayrıca sanığın yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol kararının devam etmesine hükmetti. Karara karşı oy kullanan üye hakim, sanığın duruşmaları takip etmediği ve pişmanlık göstermediğini, şikayetçinin 8 aylık hamile olması nedeniyle kusuru dikkate alınarak üst sınıra yakın bir ceza verilmesi ve indirim uygulanmaması gerektiği görüşünde olduğunu belirterek karşı oy kullandı.