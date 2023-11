Kan emici siyonist!

Düne 4 günlük geçici ateşkesin başlayacağı saat olan 10.00'u bekleyerek umutla başlayan insanlık yanlıları siyonist İsrail rejiminin yan çizmesiyle yine zulmü canlı canlı izlemek zorunda kaldı. Önceki geceden bu yana aralıksız olarak Gazze'yi yoğun bombardımana tabi tutan İsrail savaş uçakları 300 noktayı vurdu. Aileler evleri hedef alınarak tamamen yok edilmeye çalışıldı. Hâlâ faaliyet yapabilen El Aksa Şehitleri, Nasser gibi güneydeki hastanelere kanlar içindeki yaralılarla dolup taştı. Han Yunus, Beyt Lahey mahallerindeki saldırılarda 40 Filistinli hayatını kaybetti.İsrail Gazze'nin kuzeyinde kalan son sağlık kuruluşu olan Endonezya Hastanesi personeline "Size 4 saat süre. Boşaltın, vururuz" diye tehditmesajı gönderdi. Hastenedeki 450 hasta ve yaralıdan 250'si birkaç saat içinde diğer hastanelere sevk edildi. Hastanede 200 ağır hasta ve 10 gündür bahçede defnedilemeyi bekleyen 65 cenaze kaldı. Daha önce İsrail boşalttırdığı Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye'ye de alıkonuldu. Batı Şeria'da Burin köyünü basan İsrail askerleri 16 yaşında bir çocuğu öldürdü. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 22 sağlık çalışanı öldürüldü. BM Kadın Birimi İcra Direktörü Sima Bahous, "Gazze'de her saat 2 anne, iki saatte bir 7 kadın katlediliyor" dedi.BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, "Gazze dünyada çocuklar için en tehlikeli yer. Gazze Şeridi'nde 1 milyon çocuk gıda kıtlığıyla karşı karşıya. Çocuklar eriyor. Bu durumdaki çocukların grip olması bile ölüme yol açabilir" dedi. Save The Children Filistin Direktörü Jason Lee, "Gazzeli çocuklar sanki her gün ağır bir deprem felaketi yaşıyor, can kaybı bildiğimizden fazla" diye konuştu. Öte yandan BM raporuna göre Gazze'de nüfusun yüzde 80'ine denk gelen 1.7 milyon kişi yerlerinden edildi. 1 milyon 37 bin Filistinli BM kamplarına sığındı.Gazze'nin kuzeyinde faaliyet gösteren Kemal Advan Hastanesi'nde yakıtın tükenmesine bağlı olarak elektriğin kesildiği belirtildi. Kesinti sonrasında oksijen makineleri durdu, bunun sonucunda hastanede 3 prematüre bebek öldü. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 6 binden fazlası çocuk olmak üzere 14 bin 532 kişi öldürüldü.ABD'dekiBrown Üniversitesi'nde Holokost ve soykırım konularında çalışmalar yürüten, İsrail asıllı ABD'li Profesör Omer Bartov, İsrail'in Gazze Şeridi'ne haftalardır devam eden saldırılarının "orantısızlığı" nedeniyle savaş suçu işlendiğine dair yeterli kanıtın bulunduğunu söyledi. Bartov, "Askeri hedefler ile öldürülen sivillerin sayısı arasındaki orantısızlık nedeniyle savaş suçlarının işlendiğini söylemek için yeterli kanıt var" şeklinde konuştu.İSRAİL saldırılarında yaralananlar şu an Gazze'de hâlâ aktif olan birkaç büyük hastaneden biri olan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürülüyor. Hastanenin kapasitesinin çok üzerinde hasta ve yaralı kabul etmesi aralarında çocukların da olduğu birçok sivilin yerlerde tedavi edilmesine yol açıyor. Sedye bulunamadığı için yerlere yatırılan çocuklara serum tedavisi bir görevlinin serum paketini elinde tutmasıyla yapılıyor.Ümmetin sevgilisi, sevgilimizMuhammed'e selam söylebenim güzel kızım. Onade ki; seni çok seviyoruz.Dünyadaki her şeyden çok,kendimden daha çok Allah veResul'ünü seviyorum.Burada kalacağız. Her şeye rağmenişimizi yapmaya ve Gazze'dençektiğimiz görüntülerigöndermeye devamedeceğiz. Son nefesimizekadar devam edeceğiz.İşgalcilerin bize yaptıklarıbizi işimizden alıkoyamayacak.AA