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Giriş Tarihi: 24.11.2023

Öğretmenlerimizin her daim yanında olacağız

ANKARA
Öğretmenlerimizin her daim yanında olacağız
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Öğretmen demek dünya demektir" ifadesini kullandı. Bahçeli, şunları kaydetti: "Öğretmenlerimizin her daim yanında olacağız. Atanamayan hiçbir öğretmen bırakılmamalıdır. Ücretli, sözleşmeli veya bir başka ad ve tanım altında hiçbir öğretmen kalmamalı, etap etap hepsi kadroya geçirilmelidir. Kanaatimiz ve kararlılığımız budur. Çünkü öğretmen Türk milletinin varlık güvencesi, istikbal ve istiklal güvenliğidir."
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Öğretmenlerimizin her daim yanında olacağız
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