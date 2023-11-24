PKK/KCK gençlik yapılanmasına operasyon: 38 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürüyülen soruşturma kapsamında PKK/KCK terör örgütü gençlik yapılanması DGH içerisinde faaliyet gösteren şüpheliler tespit edildi.

SANSASYONEL EYLEM GÖREVİ

Soruşturma kapsamında, 17 şüpheli ve PKK / KCK Silahlı terör örgütü tarafından ormanların, tarım arazilerinin ve seraların yakılması, Tren/Hızlı Tren hatlarına sabotaj düzenlenmesi gibi sansasyonel nitelikte eylem gerçekleştirme amacıyla görevlendirildiği tespit edildi. Ayrıca, yakalanan bazı örgüt mensuplarına eylem için gerekli parayı finanse etme faaliyeti yürüttükleri belirlendi.

38 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Örgüte destek çıkan oluşumlar içerisinde yer alıp örgütün amaçları doğrultusunda eylem ve faaliyetlere katıldıkları tespit edilen 26 şüpheli ile birlikte toplamda 43 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 38 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.