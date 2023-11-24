SON DAKİKA | MSB duyurdu! Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 17 hedef imha edildi

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK VURGUSU

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekâtlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."