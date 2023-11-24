Tuz koktu dedi, İYİ Parti’den istifa etti

Bir dönem Bolu Belediye Başkan Yardımcılığı yapan Ahmet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, partiden istifa ettiğini açıkladı.

Bir iddiaya göre Genel Merkezde yaşayan olayların olduğu belirtilirken, İYİ Parti Genel Merkezinde yaşanan olaylar ise ülke geneline damga vurdu. Yılmaz'ın istifasının ardından Bolu'da istifaların süreceği de iddialar arasında yer aldı.

"TUZ KOKTU"

Yılmaz, istifasını sosyal medya üzerinden şöyle paylaştı; "Değerli dostlarım gitme zamanı gelmişse kalmak eziyettir. Tuz kokmuş pislikler ortaya saçılmış ülkeyi yönetmeye taliptik kendimizi yönetemedik, İYİ Partinin kuruluşunda Bolu Merkez kurucu ilçe Başkanlığını yaptığım partimden an itibariyle ayrılıyorum. Hayırlara vesile olsun inşallah."