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Giriş Tarihi: 24.11.2023 19:09

Tuz koktu dedi, İYİ Parti'den istifa etti

Bolu İYİ Parti üyesi ve bir dönem Belediye Başkan Yardımcılığı yapan Ahmet Yılmaz, son günlerde partisinin genel merkezinde yaşanan olayların etkisinde kalarak partisinden istifa ettiğini sosyal medyadan açıklayarak paylaştı.

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Tuz koktu dedi, İYİ Parti’den istifa etti

Bir dönem Bolu Belediye Başkan Yardımcılığı yapan Ahmet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, partiden istifa ettiğini açıkladı.

Bir iddiaya göre Genel Merkezde yaşayan olayların olduğu belirtilirken, İYİ Parti Genel Merkezinde yaşanan olaylar ise ülke geneline damga vurdu. Yılmaz'ın istifasının ardından Bolu'da istifaların süreceği de iddialar arasında yer aldı.

"TUZ KOKTU"

Yılmaz, istifasını sosyal medya üzerinden şöyle paylaştı; "Değerli dostlarım gitme zamanı gelmişse kalmak eziyettir. Tuz kokmuş pislikler ortaya saçılmış ülkeyi yönetmeye taliptik kendimizi yönetemedik, İYİ Partinin kuruluşunda Bolu Merkez kurucu ilçe Başkanlığını yaptığım partimden an itibariyle ayrılıyorum. Hayırlara vesile olsun inşallah."

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Tuz koktu dedi, İYİ Parti'den istifa etti
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