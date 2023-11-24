Zonguldak’ta batan gemide can kaybı yükseldi

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"19 Kasım'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle batan yük gemisinde kaybolan 11 vatandaşımızı arama çalışmaları sonucunda bir vatandaşımızın daha cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp 7 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmaları profesyonel Ekiplerimiz tarafından havada, karada ve denizde arama kurtarma ve alan tarama şeklinde gece gündüz devam ediyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Gelişmeleri takip ediyoruz."