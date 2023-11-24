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Giriş Tarihi: 24.11.2023 13:51

Zonguldak'ta batan gemide can kaybı yükseldi

AFAD, 19 Kasım'da Zonguldak'ta şiddetli fırtınada batan 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinin 12 mürettebatı için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Zonguldak’ta batan gemide can kaybı yükseldi

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"19 Kasım'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle batan yük gemisinde kaybolan 11 vatandaşımızı arama çalışmaları sonucunda bir vatandaşımızın daha cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp 7 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmaları profesyonel Ekiplerimiz tarafından havada, karada ve denizde arama kurtarma ve alan tarama şeklinde gece gündüz devam ediyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Gelişmeleri takip ediyoruz."

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Zonguldak'ta batan gemide can kaybı yükseldi
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