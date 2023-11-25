39 kripto FETÖ’cü deşifre edildi

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapmasında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Konya, İstanbul, Ankara ve Erzincan'da önceden belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda aralarında halen görevde olan doktor ve memurların da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol ve yurtdışı yasağı ile serbest bırakılırken, 3 şüpheli tutuklandı. İtirafçı olan şüphelilerin verdiği ifadelerde örgütle bağlantılı olan 98 şüpheli tespit edilirken bu şüphelilerden 39'unun örgütle irtibatının ilk kez deşifre edildiği belirtildi.