Bakan Mehmet Özhaseki Kayseri’de konuştu: Deprem bölgesinde 100 bin köy evi yapacağız

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Anadolu Yayıncılar Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Çevre, İklim Turizm ve Medya Konferansı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de katılımıyla yapıldı. Konferansta konuşan Bakan Özhaseki, kdeprem bölgesinde şuanda başlayan konut sayısının 200 bin civarında olduğunu belirterek, şehir merkezlerini yeniden inşa edeceklerini söyledi.

100 BİN KÖY EVİ YAPACAĞIZ

Depremin ardından inşaatlara hızla başladıklarını belirten Bakan Mehmet Özhaseki; "Dün Kahramanmaraş'ta 10 bin kadar şehrin merkezinde, Azerbaycan Caddesi'nde, Trabzon Caddesi'nde, Cahit Zarifoğlu'nda yapılacak yerleri tek tek belirledik. Bir taraftan da köylerimizde çelikten evler yapmaya başladık, 100 bine yakın köy evi yapacağız. Bunların ihalelerini de çıkardık, ilk ihaleleri bitti, şu anda devam ediyor. Yeni bir teknoloji yansıtma açısından bizim bildiğimiz klasik usullerden çok daha faydalı ve verimli. Yerinde dönüşüm için de 245 bin kişi bize müracaat etti. Şu anda işlemlerini yaptırıyorlar, onların da işleri bittikçe biz önce avans olarak sonra da yaptığı inşaatın bedelini ödeyerek desteklemeye devam ediyoruz" dedi.

YAPIMI BAŞLAYAN EVLER 1 YILDA TESLİM

Deprem bölgesinde yapımına başlanan köy evlerinin 6 ay içerisinde teslim edileceğini kaydeden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki; "245 bin kişi yerinde dönüşüm için bize müracaat etti. Şu anda işlemlerini yaptırıyorlar. Onların da işlemi bittikçe biz önce avans olarak sonra da yaptığı inşaatın bedelini ödeyerek desteklemeye devam ediyoruz. 850 bin bağımsız birim zarar gördü ama hak sahipliği herhalde 500 binlerde kalacak gibi görünüyor. Biz 200 bin eve başladık. 100 bin civarında köy evimizi 6 ay içerisinde bitireceğiz. Bunlarla 300 bin oluyor. Yeni başladıklarımızı en geç 1 sene içerisinde bitireceğiz. Böylelikle herkesin hakkını vererek, yaralarını sararak, zararlarını tazmin ederek bu işin içerisinden çıkacağız" diye konuştu.