Binali Dede gazına kavuştu

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yaşayan 91 yaşındaki Binali Polat, Yusufeli Barajı'nın su tutma töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, yeni yerine taşınan ilçeye doğalgaz istedi. Erdoğan, "Bakanımız dedi ki biraz yolu uzak. Uzak muzak yok, biz alışığız. Ferhat'ız, dağları deleriz ve ulaşırız" diyerek, bir an önce doğalgazın ilçeye verilmesini istedi. Tam bir yıl sonra Yusufeli doğalgaza kavuştu. İlçe kışı doğalgazla karşılamaya hazırlanırken, Binali Polat, "Doğalgazı gönderdin Paşam, ölmeden kullanmak da nasip oldu. Bu hayır sana da yeter bana da" diyerek Erdoğan'a teşekkür etti.Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen temelden 275 metre yüksekliğiyle kemer baraj sınıfında Türkiye'nin birinci, dünyanın 5. en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 22 Kasım 2022'de su tutmaya başladı. Geçtiğimiz yıl yeni Yusufeli ilçe merkezinde düzenlenen törende aynı zamanda evleri baraj suları altında kalan hak sahiplerine evleri teslim edildi.Yeni yapılan evlerden hak sahibi olan Binali Polat, törende Erdoğan'dan evinin anahtarını aldığı sırada doğalgaz isteğinde bulunmuştu. Yeni ilçeye doğalgaz isteyen Binali Polat'ın isteğini geri çevirmeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e talimat vererek "Talimatı verdim. Enerji Bakanımız dedi ki biraz yolu uzak. Uzak muzak yok, biz âşığız. Ferhat'ız, dağları deleriz ve ulaşırız" diyerek bir an önce doğalgazın ilçeye verilmesini istemişti. Aradan geçen bir yıl sonunda Yusufeli ilçesine doğalgaz geldi. Binali Dede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Doğalgazı gönderdin Paşam. Biz de Yusufeli'nde ısınıyoruz. Bu hayır sana da yeter bana da. Ölmeden doğalgazı kullanmak da nasip oldu" diyerek kendisine dua etti.