Gamze öğretmene kucak dolusu mutluluk

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde anne ve babası ile birlikte 7 yakınını kaybeden sınıf öğretmeni Gamze Nur Öksüz (23), yaşadığı acıyı öğrencileriyle dindirmeye çalışıyor. Eylül ayında tayininin çıktığı Kayseri'nin İncesu ilçesindeki köy okulunda birleştirilmiş 12 kişilik sınıfta öğrencilerine eğitim veren Öksüz'ü, öğrencileri dün Öğretmenler Günü dolayısıyla kutladı. Öğrencileri doğuştan sağ kolu olmayan Öksüz'e doyasıya sarıldı.Büyük mutluluk yaşayan Öksüz, hem engelli bir birey olmanın verdiği zorlukları, hem de depremde yaşadığı büyük acıyı mesleğine ve öğrencilerine olan sevgisiyle aştığını anlattı. Öksüz, "Depremde akrabalarımla birlikte 7 kişiyi kaybettim. Yaşadığım travmayı hâlâ atlatabilmiş değilim. Hayalimdeki meslek olan öğretmenliği yapmasaydım belki de bu durumu aşamayacaktım. İyi ki öğretmen olmuşum" dedi.