İhracatta tarihi bir başarı hikâyesı yazdık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan şu önemli mesajları verdi:İhracat hacminde hep birlikte tarihi bir başarı hikâyesi yazdık. Türkiye OECD ülkeleri arasında ihracatını en hızlı artıran üçüncü ülke oldu. Küresel ölçekte yaşanan tüm zorluklara ve sorunlara rağmen ihracatımız yükseliş trendini hâlâ devam ettiriyor. Ekim ayında yeni bir rekora daha imza attık. Ekim ayı ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.4 oranında artarak 22.9 milyar dolara çıktı. Böylece en yüksek ekim ayı ihracat değerine ulaşmanın sevincini yaşadık. Ekim ayı itibarıyla son 12 aylık ihracatımız ise 254.8 milyar doları buldu. Yıllık cari dengede son 2 ayda 7.3 milyar dolar iyileşme sağladık. Bittik, battık, mahvolduk diyenlere aldırmadan çalıştık, ter döktük, gayret ettik, hamd olsun çabalarımızın meyvesini de rekor ihracat rakamlarına ulaşarak topladık.Kötü komşu hacet sahibi eder. Bu hikmeti bir kez daha yaşayarak gördük. Türkiye'nin ilk elektrikli aracı Togg da benzer bir başarı hikâyesidir. Yollarımızı süsleyen 12 binden fazla araca rağmen Togg ile ilgili yalanlarını ısrarla devam ettiriyorlar. Şimdi aynı hezeyanları 5. nesil muharip savaş uçağımız KAAN için dillendiriyorlar. Varsın onlar kendi kin ve haset çukurlarında debelenmeyi sürdürsünler. Biz bunların hiçbirini dikkate almıyoruz.Son dönemde 5. kol elemanları tarafından körüklenen, lümpen faşizm, büyük ve güçlü Türkiye yolundaki en büyük engellerden biridir. Çünkü faşizm sadece insanın ve insani hasletlerin değil aynı zamanda bilimin, sanatın, yenilikçiliğin, özgün ve özgür düşüncenin de hasmıdır. Kendi dışında herkesi düşman gören bu hastalıklı zihniyetin toplumumuzu ifsat etmesine, özellikle gençlerimizi zehirlemesine fırsat vermeyeceğiz. Bugüne kadar, iman vardır, iman varsa imkân da vardır dedik. Bu ülkeden bir şey olmaz diyenleri başarımızla sürekli hüsrana uğrattık.