Interpol tarafından ’kırmızı bültenle’ aranan şahıs evinde yakalandı

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından aranan ve birçok suçtan, hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, Amasya Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube ekipleri tarafından yapılan ve filmleri aratmayan operasyonla tutuklandı. Yıllardır yurtdışında kaçak yaşayan V.A, Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra Amasya'daki evinde alem yaparken yakalandı.

Alınan bilgiye göre cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hukuki alacağını tahsil etmek amacıyla yağma yapmak suçlarından 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan V.A. isimli şahıs ülkeyi terk etti.

2 yıldır ülkeye ve Amasya'ya gelmeyen V.A., polisin artık kendisini takibini bıraktığını düşünerek Türkiye'ye döndü. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şahsın Amasya'ya gelmesi üzerine Amasya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı. Evinde kutlama yapan V.A., beklemediği bir şekilde sabahın erken saatlerinde polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Yüksek promil alkollü çıkan şüpheli V.A., önce ekipler tarafından sağlık kontrolüne götürüldü, sonra da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.