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Giriş Tarihi: 25.11.2023 13:37

İzmir’i fırtına ve sağanak yağış vurdu... Cadde ve sokaklar göle döndü

İzmir’de etkili olan sağanak yağış ve fırtına kentte hayatı olumsuz yönde etkiledi. Zaman zaman dolunun da yağdığı kentte hayat durma noktasına geldi. Karaburun’da denizde çıkan hortum korkuttu. Çeşme’de etkili olan fırtına ve yağış maddi hasara neden oldu. Seferihisar’da ceviz büyüklüğümde yağan dolu mandalina ağaçlarına zarar verdi.

ERTAN GÜRCANER
İzmir’i fırtına ve sağanak yağış vurdu... Cadde ve sokaklar göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarına rağmen İzmir yine sağanak yağış ve fırtınaya hazırlıksız yakalandı. Sabah erken saatlerde kentte etkili olan sağanak yağış ve fırtına, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Cadde ve sokaklar göle dönerken bazı semtlerde ev ve işyerlerini su bastı.

CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU

İzmir'in Seferihisar ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu nedeniyle narenciye bahçeleri zarar gördü, maddi hasar oluştu. Dolu nedeniyle park halindeki bazı araçlarda da hazar oluştuğu öğrenildi.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Sağanak yağış ve fırtınadan kent içi trafik de nasibini aldı. Cadde ve sokakların adeta göle dönmesi ile birlikte bazı noktalarda kent içi trafik durma noktasına geldi. Yolda kalan araçlar nedeniyle bazı caddelerde uzun araç kuyrukları oluştu.

İzmir İtfaiyesi ve Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler sorunlu bölgelerde su tahliyesi için çalışma başlatırken vatandaşlar her yağmurda karşı karşıya kaldıkları manzaraya isyan etti.

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İzmir’i fırtına ve sağanak yağış vurdu... Cadde ve sokaklar göle döndü
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