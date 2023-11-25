İzmir’i fırtına ve sağanak yağış vurdu... Cadde ve sokaklar göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarına rağmen İzmir yine sağanak yağış ve fırtınaya hazırlıksız yakalandı. Sabah erken saatlerde kentte etkili olan sağanak yağış ve fırtına, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Cadde ve sokaklar göle dönerken bazı semtlerde ev ve işyerlerini su bastı.