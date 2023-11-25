Şehit öğretmenler unutulmadı

PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde mezarları başında dualarla anıldı. Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında düzenlenen anma törenine öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Aybüke öğretmenin mezarına çiçekler bırakıldı. 2017'de Tunceli'de teröristlerce kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın Gümüşnane'nin Torul ilçesine bağlı Demirkapı Köyü'ndeki mezarını ailesinin yanı sıra çok sayıda vatandaş ziyaret etti. Kuran-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasının ardından katılımcılar şehit öğretmenin mezarına karanfil bıraktı.Hakkâri'nin Çukurca ve Yüksekova ilçelerinde görev yapan öğretmenler ise Öğretmenler Günü dolayısıyla, şehit olan meslektaşları için yürüyüş yaptı. Öğretmenler, ellerinde, PKK'lı teröristlerce şehit edilen meslektaşları Şenay Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz, Neşe Alten, Esma Karadoğan'ın fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla yaklaşık 5 kilometre yürüdü.