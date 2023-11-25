SON DAKİKA | MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmıyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.
Teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmıyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 25, 2023
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/j3cUzK6Qb6