Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 25.11.2023 10:52 Son Güncelleme: 25.11.2023 11:00

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmıyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.

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SON DAKİKA | MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi
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