Türk avukatlar Filistin için Lahey’de

İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Yasin Şamlı ve 15 avukat, Türkiye'den ve çok sayıda ülkeden avukatların imzaladığı İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma ilişkin dilekçeleri, İsrail hakkında soruşturma açılması için Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) götürdü. Geçen çarşamba günü Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Hollanda'ya hareket eden İstanbul 2 No'lu Baro heyeti, Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı'nın Filistin soruşturmasını yürüten ekibin lideri ve diğer savcılık yetkilisi hukukçular ile görüştü.Sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı Yasin Şamlı, "Gazze'de İsrail'in yaptığı soykırım ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı'nın Filistin soruşturmasını yürüten ekibin lideri ve diğer savcılık yetkilisi hukukçular ile görüşmeler yaptık. Suçların ve suç delillerinin mahiyetine ilişkin görüşlerimizi ifade ettik. Sürecin takipçisi olacağız" dedi.