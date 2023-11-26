10 ilde Sibergöz-8 operasyonu

Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik İstanbul merkezli 8 ilde ve Kastamonu merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "SİBERGÖZ-8" operasyonlarında toplam 25 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, Forex yatırımı vaadiyle yüksek kazanç elde edeceklerini söyleyerek dolandırdıkları kişilerden 211 bin 500 dolar haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, istanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli Muğla, Kocaeli, Siirt, Ankara, Antalya, Çanakkale ve Erzincan olmak üzere 8 ilde eş zamanlı, Kastamonu Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kastamonu ve Mersin olmak üzere 2 ilde eş zamanlı olarak SİBERGÖZ-8 operasyonu düzenlendi. Operasyonda, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçlarını işleyen toplam 25 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, vatandaşları arayarak kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıttıkları, foreks yatırım vaadiyle dolandırdıkları kişilerden 211 bin 500 dolar haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Operasyonda ele geçirilen tabanca, 338 bin lira ve 22 bin 400 dolar, çok sayıda dijital materyal, dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları ve sim kartlara el konuldu.

GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ

Operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahisçilere karşı operasyonların artarak devam edeceğini kaydetti. Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların, yasa dışı bahis oynatanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız" dedi.