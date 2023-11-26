AK Parti Kadın Kolları 81 ilde tek ses tek yürek: Kadına şiddet insanlığa ihanettir

AK Parti'nin Kadın Kolları temsilcileri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla 81 il başkanlığı önünde bir araya geldi. Eşzamanlı açıklamalarla, kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin mesajlar verildi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndaki toplantıda konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "Gazze'de saat başı 4 kadın öldürüldü. Ateşkesin kalıcı olması dileklerimi buradan yinelemek istiyorum.Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da sıklıkla ifade ettiği 'kadına şiddetin, insanlığa ihanet olduğu' ilkesi, partimizin politikalarını belirleyen temel bir unsur. Kadının eğitim hakkı başta olmak üzere, fırsat eşitliği, işgücü piyasasına ve karar alma mekanizmalarına katılımını, hükümetlerimiz öncelikli politika alanı olarak belirlediler.Şiddetle mücadelemiz AK Parti olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, kadın-erkek omuz omuza devam edecektir" dedi. Basın toplantısına katılan kadınlar ellerinde, Erdoğan'ın "Kadına sırf cinsiyetinden dolayı uygulanan şiddeti insan olarak hiç kimse kabul etmez" sözü ile "Şiddetin en ağırı Gazze'de" ve "Kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlıyız" yazılı dövizler taşıdı.AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" mesajında kadına karşı şiddetin insanlık suçu olduğunu belirterek, "Nedeni, bahanesi, hafifletici hiçbir unsuru yoktur, olamaz. Sorumlusu, uygulayıcısı kim olursa olsun, en ağır cezayı hak eder" ifadelerini kullandı