CHP’nin sözde “Adalet Nöbeti” milletvekillerini birbirine düşürdü

Yargıtay 3. Dairesi'nin, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Milletvekili seçilen Can Atalay'la ilgili hak ihlali kararını uygulamaması ve Atalay kararının altında imzası bulunan üyeler hakkında suç duyurusunda bulunması sonrası CHP, Meclis Genel Kurulu'nda sözde "adalet nöbeti" başlatmıştı. Ancak geçtiğimiz gün sözde "Adalet Nöbeti"ne CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp ile birlikte toplam 2 kişi katıldı. Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre; CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp'in, Gökhan Günaydın'ı arayarak "Başkanım Adalet Nöbeti bitti de bizim mi haberimiz yok. Nöbet tutan 2 kişiyiz. Normalde 10 milletvekili nöbet tutacaktı. Bittiyse hiç kimse nöbet tutmasın, herkes işine gücüne baksın" dedi.

Günaydın, Adalet Nöbetine katılmayan milletvekillerinin listesine baktığında, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un adını görünce Erol'u arayarak "Hemen nöbetinize geçin" talimatını verdi.

Erol, "Ne nöbeti" diye sorunca Günaydın, milletvekillerine talimat verdiklerini ve ne söylerse onu yapmaları gerektiğini söyledi. Erol, Günaydın'a, "Adalet Nöbeti" kararının grup kararı olmadığını, tek başına böyle bir karar veremeyeceğini söyleyince Erol, "Ben ne söylersem onu yapacaksınız" dedi.

Bunun üzerine CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'ta tartışmaya dahil oluyor ve Gürsel Erol ile birlikte WhatsApp grubundan Günaydın'a, "Saklı gizli ne kararlar alıyorsunuz. Kurultay bitti. Tüzük kurultayı diye namus sözü verdiniz sonra kıvırdınız. Meclis grubu için yeniden seçim yapılması lazım, olağanüstü kapalı grubun milletvekilleriyle toplanması lazım ama toplamıyorsunuz. Kimden ne kaçırıyorsunuz? Biran önce Grup Başkanvekilliği ve Meclis yönetimi için kapalı grubu toplarsınız, seçim yapılır, yeni yönetim gelir. Yeni yönetim kim olursa biz de ona saygı gösteririz. Biz senin grup başkanvekilliğini tanımıyoruz. Seçime girersin, kazanır çıkarsın o zaman grup başkanvekili olarak talimatlarını verirsin. Önce seçim yapın. CHP babanızın çiftliği değil" diyerek tepki gösterdiler.

Ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Genel Başkan olup olmadığının belli olmadığı, varlığıyla yokluğunun bir olduğu, milletvekilleri arasında bu nedenle kaos yaşandığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na biat ettikleri için CHP içinde rahatsızlık olduğu öğrenildi.