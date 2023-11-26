Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öğretmeni SABAH’a konuştu

Cumhurbaşkanı'nın öğrenci hayatını SABAH'a anlatan Acar ''Doğuştan liderdi. Zaten sınıf başkanıydı. Benim dersimin de mümessiliydi. Sanat Tarihi tanımlanması biraz zor bir derstir. Sanatın birçok dalını içerir. Mimari var, tarih var, resim var. Ben derse girmeden kendisine o gün anlatacaklarımın planlarını verirdim. O da tahtaya yazardı. Dersi o hazırlardı. Okulun da münazara kolu başkanıydı. Zaten o yıl İstanbul'da tüm okulların katıldığı münazara yarışmasında bizim okul birinci olmuştu. Son derece entelektüel bir öğrenciydi. Sanatla, edebiyatla çok ilgiliydi. Aynı zamanda sporcuydu. Dersi çok dikkatli dinlerdi. Arkadaşlarıyla da çok iyi geçinirdi. Özverisi çok güçlüydü. Büyüklerine ve öğretmenlerine çok saygılı bir öğrenciydi. Bir liderde olması gereken tüm özelliklere haizdi'' dedi.

FİLİSTİN İÇİN BİR ÇÖZÜMÜ OLDUĞUNA EMİNİM

Dünya sorunlarına karşı da oldukça duyarlı bir vatandaş olan Acar İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırıma karşı dünya liderleri arasında en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duruş sergileyebildiğini söyledi. Acar ''Kendisinin mutlaka kafasında bir çözüm planı vardır. O mağduru ve mazlumu asla yalnız bırakmaz. Lise yıllarında bile öyleydi. Bu zulmün sona ermesinde en etkili lider olacağına eminin'' dedi.

EĞİTİMDE DE ÇAĞ ATLADIK

1970'li yıllarda sınıflarda 90 öğrenciyle ders işlediklerini anlatan Acar Türkiye'nin eğitimde de adeta bir çağ atladığını anlattı. Artık sınıf mevcutlarının en fazla 30-35 kişi olduğunu söyleyen Acar ''Bir tebeşir alabilmek için aramızda para topladığımız zamanlar olurdu. Şimdi tüm sınıflar teknolojik, akıllı tahtalar, ücretsiz ders kitapları var. Milli Eğitimde de reform yapıldı. Sağlık sistemi de öyle. Bir kimlikle en donanımlı hastanelerde tedavi alıyorsunuz. Türkiye, dünya sağlık merkezi oldu'' diye konuştu.

DOKUNDUĞU YERİ İHYA EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir Başkomutan olarak da Türkiye'ye çağ atlattığını ve dokunduğu herşeyi ihya edebildiğini söyleyen Acar ''Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl kutlamalarında bir öğretmen olarak göğsüm kabardı. O gösterileri ağlayarak izledim. Deniz, Hava, Kara kuvvetlerimiz her zamankinden daha güçlü. Öte yandan Türkiye'nin her yerinden petrol fışkırıyor. Teknolojide geldiğimiz nokta belli. TEKNOFEST'leri çok beğeniyorum. Bunlar çocuklarımızı çok motive ediyor. Üretmeye teşvik ediyor'' dedi.

ÇOCUKLARA GÖNLÜNÜZLE DOKUNUN

29 Ekim Öğretmenler Günü nedeniyle meslektaşlarına da mesaj veren Acar ''81 ildeki tüm meslektaşlarımın Öğretmenler Günü'nü en içtel dileklerimle kutluyorum. Türkiye'de adeta bir eğitim reformu oldu. Artık çalışma koşulları çok daha iyi şartlara geldi. Daha da iyi olacak. Bu nedenle öncelikle meslektaşlarımdan hamd ve şükür etmelerini tavsiye derim. Öğretmenlik çok kutsal bir meslektir. Öğrencilerinize gönül gözünüzle dokunun. Onları gerçekten sevin. O zaman mutlaka karşılığını görürsünüz'' diye konuştu.