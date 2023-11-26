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Giriş Tarihi: 26.11.2023 08:55 Son Güncelleme: 26.11.2023 08:55

İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO), bugünkü bazı seferleri kuvvetli lodos nedeniyle iptal edildi.

AA
İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti

Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, bugün 08.00 ile 19.30 saatleri arasında yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) karşılıklı 16 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

İDO'DAN SEFER İPTALLERİ

İDO'dan yapılan duyuruya göre yapılamayacak seferler şöyle;

11:15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 12:00 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

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İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti
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