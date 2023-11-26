İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti

İDO'DAN SEFER İPTALLERİ

İDO'dan yapılan duyuruya göre yapılamayacak seferler şöyle;

11:15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 12:00 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy