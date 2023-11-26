Kadına şiddetle mücadele devlet politikamız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daki Haliç Üniversitesi Konferans Salonu'nda Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda önemli mesajlar verdi:Devlet olarak kadına yönelik şiddetle mücadeleyi temel politikamız haline getirdik. Biz kadına yönelik şiddetle mücadeleyi, aileyi yüceltme ve güçlendirme mücadelemizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans, ilkemizin altyapısını oluşturuyor. Amacımız erkeği ve kadınıyla milletimizin her ferdinin kendi hayatında ve toplumda kadına yönelik şiddet konusunda bilinç sahibi olmasıdır. Hamdolsun Türkiye bu hususta eskisi ile mukayese edilemeyecek derecede ileri bir seviyeye ulaşmıştır. Her ne kadar yaygınlaşan medya ve sosyal medya üzerinden yürütülen kasıtlı kampanyalar ile bu başarıyı gölgelemek isteyenler varsa da, bilhassa hanım kardeşlerimiz hakikati gayet iyi biliyor.2011 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızı kurduk. Bazıları bakanlığımızın adındaki "aile" kavramını öne sürerek kadınlar için yaptığımız hizmetleri unutturmaya ve gölgelemeye çalışıyor. Halbuki aile kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla toplumumuzu oluşturan o devasa yapının kilit taşıdır. Huzurlu, güvenli, üyelerinin birbirine saygı duyduğu aile aynı zamanda kadına yönelik şiddete karşı en muhkem kalemizdir. Aileye sahip çıkarak şiddet meselesi başta olmak üzere kadınların tüm haklarının da korunmasını sağlamayı amaçlıyoruz.Ülkemizin 81 vilayetinin tamamında faaliyet gösteren kadın konuk evleri ve sosyal hizmetlerde şiddete maruz kalan kadınları devlet güvencesi altına alıyoruz. Hangi mücadeleye girdiysek kadınların desteğini yanımızda bulduk. 15 Temmuz darbe girişiminde darbecilere direnen milyonların en ön safında kadınlar vardı. Türk demokrasisini 28 Şubat karanlığından çıkartıp Türkiye Yüzyılı aydınlığına çıkaran yine kadınlardır, Aybüke öğretmenlerdir.Son 21 yıl içerisinde nice reformu, nice düzenlemeyi karalılıkla hayata geçirdik. En büyük devrimi 6284 sayılı kanunla yaptık. Marjinal grupların istismar malzemesi haline gelen İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin şiddetle mücadeleye en küçük olumsuz etkisi olmamıştır. Kadın haklarıyla ilgili kazanımları örseletmeyiz. Mevzuatımızı sürekli genişletiyoruz, yeniliyoruz. 2024 yılı faaliyet planımız, ilgili bakanlığımız ve ilgili kurumlarla planlanmıştır.BİZİM fikir dünyamızda kadın ve erkek eşittir. Biri diğerinden üstün değildir. Üstünlük ilimdedir, ahlaktadır, erdemli olmaktadır. Çile çeken, mücadele eden kadınların hep yanında yer aldık almayı da sürdürüyoruz. Türkiye'nin 21 yılda nereden nereye geldiğini kabul etmek istemeyenlerin iflahının mümkün olmadığını birçok hadisede gördük.Tüm hayatları kendileri gibi düşünmeyenleri yaşam biçimleri üzerinden tahkir edenlerin yaşam biçimi tartışmaları trajikomiktir. Gazze'deki insani dram bunun örneğidir. Zalimleri ve aparatları desteklemeyi maharet sanıyorlar. Lafa gelince kültürden, sanattan bahsedenler kızlarımızı kazandıkları üniversitelerin kapısından sokmadılar. Okumak isteyen kadınların kıyafetiyle uğraştılar. Başörtüsüne bir metrekarelik bez parçası diyerek hakaret edenler yine bu faşist zihniyetti.Şehitöğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın, evlatları için bombaların üzerine atlayan Hatice Belgin'in kanı, ülkede karamsarlık havası yayan kötümser zihniyetin ellerinde kalmıştır. Bu ülkede eli öpülecek kadın aranıyorsa şehitlerimizin analarıdır.TÜRKİYEYüzyılı kadınların yüzyılı olacaktır. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı hayata geçirecek zaferi kadınlarla kutlayacağız. Şiddetsiz bir Türkiye'yi sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı inşasına katkınız için, ülkemizin tüm kadınlarına şükranlarımı sunuyorum.Başkan Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve Gazze konuşuldu.