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Giriş Tarihi: 27.11.2023 00:13

Pençe Kilit Harekatı bölgesinden acı haber: 2 asker şehit oldu

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, teröristlerin saldırısı sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Pençe Kilit Harekatı bölgesinden acı haber: 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu kahraman silah arkadaşlarımız P. Asb. Üçvş. Necdet ÇALIŞ ve P. Söz. Er Emrah GÜNDÜZ şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmişlerdir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz."

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Pençe Kilit Harekatı bölgesinden acı haber: 2 asker şehit oldu
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