Şiddete teknik takip kıskacı

Başkan Erdoğan imzalı "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgede toplumsal duyarlılığı artırmak üzere bilinçlendirme çalışmalarının sürdürüleceği bilgisi verilirken teknik takip sistemlerinin de etkin uygulanmasına yönelik tedbirler alınacağı kaydedildi. Genelgede, "Ülke geneline yaygınlaştırılan teknik yöntemlerle takip sistemlerinin etkin uygulanmasına yönelik tedbirler alınacaktır" ifadeleri yer aldı. Öte yandan "Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi"nin adı da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu" olarak değiştirildi.