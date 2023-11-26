Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Gazze diplomasisi: İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü! Kalıcı ateşkes vurgusu
Giriş Tarihi: 26.11.2023 20:58 Son Güncelleme: 26.11.2023 21:25

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Gazze diplomasisi: İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü! Kalıcı ateşkes vurgusu

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik hukuksuz saldırıları, Filistinlilere yönelik insani yardım faaliyetleri ve bölgede kalıcı ateşkese ulaşmak için atılabilecek adımlar ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran başta olmak üzere İslam dünyasının Filistin topraklarındaki İsrail vahşeti karşısında ortak tutum sergilemesinin önemini ifade etti.

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Gazze diplomasisi: İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü! Kalıcı ateşkes vurgusu

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik hukuksuz saldırıları, Filistinlilere yönelik insani yardım faaliyetleri ve bölgede kalıcı ateşkese ulaşmak için atılabilecek adımlar ele alındı.

BÖLGEDE KALICI BARIŞ VURGUSU

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran başta olmak üzere İslam dünyasının Filistin topraklarındaki İsrail vahşeti karşısında ortak tutum sergilemesinin önemini ifade etti. Erdoğan, İran ve Türkiye'nin geçici ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve kalıcı barışa ulaşılması için birlik içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Görüşmede liderler, Türkiye'de düzenlenecek Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin hazırlıkları ve gündemi ile ilgili de görüş alışverişinde bulundu.

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Gazze diplomasisi: İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü! Kalıcı ateşkes vurgusu
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