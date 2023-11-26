Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Gazze diplomasisi: İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü! Kalıcı ateşkes vurgusu

BÖLGEDE KALICI BARIŞ VURGUSU

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran başta olmak üzere İslam dünyasının Filistin topraklarındaki İsrail vahşeti karşısında ortak tutum sergilemesinin önemini ifade etti. Erdoğan, İran ve Türkiye'nin geçici ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve kalıcı barışa ulaşılması için birlik içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.