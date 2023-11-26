Teklifi reddetti hayatı karardı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde geçen yıl temmuz ayında, sosyal medyadan S.E. ile tanışan işadamı İbrahim Emir T. ve arkadaşı M.M. eğlenmek için Balgat'taki bir restorana gitti. Çıkışta S.E.'ye ofise gitmeyi teklif eden İbrahim Emir T. kadının teklifi kabul etmemesi üzerine Cevizlidere Mahallesi'nde aracını durdurdu. Araçtan inen kadının gelmemesine sinirlenen İbrahim Emir T., aracına binip geri geri gelerek S.E.'ye çarptı. Ardından kadının çantasını alarak olay yerinden kaçtı.Ağır yaralanan S.E.'nin, kafatası kemiklerinde kırık olduğu, beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. S.E., yüzde 98 engelli kalarak yatağa bağımlı hale geldi. Konuşma, yürüme ve yemek yeme yetisini kaybeden S.E. ailesinin yardımlarıyla hayata tutunmaya çalışıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında İbrahim Emir T. hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İbrahim Emir T.'nin daha önce de alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulduğu öğrenildi.Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde olay anına ilişkin dosyaya giren güvenlik kamerası görüntülerinde, S.E. ve M.M.'nin araçtan inerek konuşmaya başladıkları, İbrahim Emir T.'nin S.E.'yi öpmeye ve sarılmaya çalıştığı ancak S.E.'nin geri çekilerek sanığın elinden kurtulmaya çalıştığı görüldü. Kayıtlarda, İbrahim Emir T'.nin aracına binerek geri geri geldiği ve S.E.'ye çarptığı görüntüleri yer aldı.Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından İbrahim Emir T.'ye 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme gerekçeli kararında, İbrahim Emir T.'nin kasıtlı bir şekilde S.E.'yi öldürmeye yönelik hareket ettiği ifade edildi. Kararda ayrıca, öldürmeye elverişli olan araçla müştekiye çarpması, çarpmanın şiddetli olduğunun tanık beyanları ve müştekinin hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığının raporlardan da anlaşıldığı aktarıldı. Sanığın olay yerinden ayrılırken müştekiye ait çantayı da aracının bagajına koyarak götürmesi, sanığın ambulansın gelmesinden yaklaşık 4 dakika sonra polis olay yerine gelmeden önce olay yerini terk etmiş olmasının müştekiye yönelik kastının öldürmeye yönelik olduğu ve olayda isteğini kabul etmeyen müştekiye yönelik sanığın ani kast ile eylemi gerçekleştirdiği ifade edildi. Bir yıldır tutuklu yargılanan İbrahim Emir T. kararla birlikte tahliye edildi. Tahliye kararının ardından bir kez daha yıkılan kadının ailesi, üst mahkemeye itiraz etti. İbrahim Emir T., cezasının Yargıtay tarafından onanması durumunda yeniden cezaevine gönderilecek.