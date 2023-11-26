Vekillikleri milyonlarca lira karşılığında sattı

İyiParti'den istifa eden Şanlıurfa eski İl Başkanı Fedai Çakmaklı, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in isteği doğrultusunda aday adayı olduğunu ancak yerinin parayla başkasına satıldığını öne sürdü. Sadece kendisinin değil, dokunulmazlık ihtiyacı olan paralı kişilerin listeye girmek için ciddi miktarlarda para döktüğünü ileri süren Çakmaklı, "Edirne'den aday olan bir genel başkan yardımcısı bile listeye konulmadı. Beni arayıp sıralamasının 3 milyon dolara satıldığını söyledi. Ümit Dikbayır, Uğur Poyraz, Esma Bekar, Metin Ergun, Burak Akburak İyi Parti'de bir ağ oluşturarak genel başkanı kamufle etti" dedi.Çakmaklı, partinin FETÖ ile bağları olduğunu da belirterek, "Esma Bekar'ın, Siyaset Akademisi Başdanışmanı Yüksel Korkmaz'ın geçmişi araştırılsın. İyi Parti, FETÖ talimatıyla kurulan bir partidir. Listeler dışarıdan, okyanus ötesinden, FETÖ'den gönderildi. 'Kumar masası' deyip kalktığı masaya geri oturup, Pensilvanya'dan talimat alan Akşener, teşkilatların sesine kulaklarını tıkadı. Şimdi de alicengiz oyunları oynuyor. Ümit Dikbayır mali işler sorumlusu olduktan sonra, Dikbayır ve birçok isme, seçime 1.5 ay kala milyonluk yeni araçlar alındı" dedi.