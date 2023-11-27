AK Partı’de temayül yoklaması tamam

Yerel seçim hazırlıklarını tamamlamaya devam eden AK Parti, aday belirlemede büyük rol oynayan teşkilat temayül yoklamasını dün elektronik ortamda gerçekleştirdi. Seçimlerin ardından kurultay ve temayül yoklamalarını da demokrasi şöleni havasında yürüten AK Parti, 81 ilde teşkilatın görüşlerini aldı.Tarafsızlık ilkesi nedeniyle komisyon başkanları kendi seçim çevreleri dışında görevlendirildi.150 bine yakın teşkilat oy kullandı.Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak MYK toplantısında temayül yoklamasının sonuçları ile birlikte seçim süreci ile ilgili hazırlıklar ele alınacak.MYK'da aynı zamanda bugüne kadar yapılmış anketler de masaya yatıracak.AK Parti'de belediye aday adaylığı başvuruları 9 Kasım'da başladı, 22 Kasım'da sona erdi. Belediye meclis üyeliği aday adaylığı başvuruları ise 3 Aralık'ta sona erecek.AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, dün Edirne'den Kars'a tüm Türkiye'de bayram havasında temayül yoklamalarının yapıldığını belirtti. Yavuz, "Teşkilat mensuplarının görüşünü almak için zaman iyi diliyorum onlar da güzel şekilde yaparlar. Bizim elektronik temayül yoklaması bir parça onlara da ilham versin diye tavsiye ederim" dedi.AK Parti, aday belirleme sürecinde 5 önemli parametreyi baz alıyor. Bunlardan birisi temayül yoklaması oldu. Temayül yoklaması, elektronik ortamda, oy kullanacaklara verilen kartlar ile yapıldı. Teşkilat mensupları imza karşılığında tarafsızca dijital oy kullanma kartlarını alarak oy kullanacakları kabine tek başlarına gitti. Demokrasi şöleni havasında geçen oy kullanma işlemleri daha önceki yıllarda olduğu gibi sakin bir ortamda gerçekleştirildi.AK Partili belediyeler için sorulan sorularda, "Belediye hizmetleri yönünden nasıl buluyorsunuz? Halkla ilişkiler yönünden nasıl buluyorsunuz?, Teşkilat ilişkileri yönünden nasıl buluyorsunuz? Partimizin ilke ve değerleri açısından nasıl buluyorsunuz? Ve Belediye başkanının yeniden aday gösterilmesini ister misiniz? Şeklinde iyi orta ve zayıf şıklarından birini işaretlemelerini istedi.Öte yandan formun altında yer alan açık uçlu olarak teşkilattan belediye başkan adayı olarak kimi görmek istediklerini de yazmaları talep edildi.İki aday önerisi alacakları ve bu adayların da tercih sıralarının da dikkate alınacağı ifade ediliyor.ADAY başvuruları için sisteme girişin 8 bini aştığını söyleyen Yavuz, " Başvurular için 10 binleri belki 30 binleri aşan bir tablo söz konusu olacak. Bu seçimde aday müracaatında aidat almadık, Gazze için bağış kabul ettik ve bağışları da AFAD'ın hesabında topladık, yatırılan bağışlar Gazzeli mağdurlara el uzatacak. Seçim sürecinin suhuletle geçmesini diliyorum" dedi.