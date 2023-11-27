Haberler Gündem Haberleri CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den skandal sözler! Gazze'deki soykırıma ses çıkarmadı, Başkan Erdoğan'ı hedef aldı
Giriş Tarihi: 27.11.2023 18:36 Son Güncelleme: 27.11.2023 19:09

CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den skandal sözler! Gazze'deki soykırıma ses çıkarmadı, Başkan Erdoğan'ı hedef aldı

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, düzenlediği basın toplantısında, katil İsrail güçlerinin Gazze'deki soykırımına ses çıkarmazken Başkan Erdoğan'ın yürüttüğü barış diplomasisine yönelik skandal ifadeler kullandı. Sözcü Yücel, "Erdoğan, Filistin-İsrail sorununu uluslararası sorun olmaktan çıkarıp bir din savaşları haline getirmeye çalışıyor." şeklinde konuştu.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel’den skandal sözler! Gazze’deki soykırıma ses çıkarmadı, Başkan Erdoğan’ı hedef aldı

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Deniz Yücel'in açıklamaları CHP'de "sözde" değişim sonrası zihniyetin değişmediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN BARIŞ DİPLOMASİSİ

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'den bu yana yaşanan çatışamalar ve ardından Gazze'de sivillere yönelik uygulanan soykırımlara Batı dünyası sessiz kalırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan güçlü ve kararlı duruş sergilemişti. Savaşın ilk gününden itibaren bölgede kalıcı barış için diplomasi trafiği yürüten Başkan Erdoğan, katliamların sona ermesi için yoğun çaba sarf etmişti.

CHP SÖZCÜSÜNDAN SKANDAL SÖZLER

CHP Sözcüsü Deniz Yücel ise, İsrail katliamlarını görmezden gelerek Başkan Erdoğan'ın barış diplomasisini hedef aldı. Skandal sözler sarf eden CHP Sözcüsü, "Erdoğan, Filistin-İsrail sorununu uluslararası sorun olmaktan çıkarıp bir din savaşları haline getirmeye çalışıyor." dedi.

"HAMAS'I KİMSE ERDOĞAN KADAR SAVUNMADI"

"Hamas'ı bölge ülkeleri dahail hiçbir ülke Erdoğan kadar savunmadı" diyen Deniz Yücel, İsrail-Filistin sorununun yakalaşan yerel seçimler öncesi seçim malzemesi haline getirildiğini öne sürdü.

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CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den skandal sözler! Gazze'deki soykırıma ses çıkarmadı, Başkan Erdoğan'ı hedef aldı
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