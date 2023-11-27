Gazze’nin melekleri oyuna doyamadı

Katledilen15 bin Filistinli'nin 5 binden fazlasi çocuk. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana saatte 5 günde 100 masum çocuk öldürüldü. İşte o çocuklardan 5'inin hikayesi:Gazze'nin güneyindeki bir köyde yaşayan Mujahid kanser hastası olmasına rağmen bütün gün hayvan otlatıyor, doğayla iç içe bir yaşam sürüyordu. 22 Ekim'de evleri bombalandı. Köy halkı, Mujahid'in neşesini her anlarında hatırlayacaklarını söylüyor.Ahmed, karate yapmayı ve resim yapmayı seven enerjik bir çocuktu. Bir hava saldırısı Muhammad'i hayattan kopardı.Gazze'nin kuzeyindeki bir mülteci kampında yaşayan hayat dolu bir kızdı. Tam bir kitap kurduydu. Uyurken evine düşen roket onu hayattan kopardı.Cristiano Ronaldo'nun büyük bir hayranıydı. Resim yapmayı seviyordu. İsrail saldırısı onu ve aile fertlerinin geleceğini çaldı.Gazze'nin güneyinde yüzmekten ve futbol oynamaktan keyif alan bir çocuktu. Gecenin sessizliğini evleri hedef alan kalleş saldırı bozdu. Harith, ailesiyle birlikte hayvan ahırlarında güvende olmayı umarken, evleri bir roketle vuruldu. Toprak sahada oynadığı son futbol maçı, mahallede hüzünlü bir anı olarak kaldı.