Guterres: "Gazze'deki insani ara bir umut ışığı"

Guterres, New York'taki BM binasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İsrail ile Gazze arasındaki Kerem Şalom Sınır Kapısı'nın açılmasını ümit ettiğini kaydeden Guterres, bunun daha fazla yardım sevkiyatına imkan sağlayacağına işaret etti.

Guterres, Gazze'de çatışmanın sona ermesinin ardından geçiş sürecinin önemli rol oynayacağına dikkati çekerek, henüz bu konuda yorum yapmak için erken olsa da Filistin Yönetimi'nin Gazze'de sorumluluk üstlenmesi gerektiğini düşündüğünü belirtti.

Uluslararası toplumun da bunu desteklemesi gerektiğini vurgulayan Guterres, Filistin yönetiminin iki devletli çözüme odaklanması gerektiğini dile getirdi.

Gazze'deki "insani aranın" uzatılmasıyla ilgili ise Guterres, "Gazze'deki insani ara savaşın karanlığında insanlık namına bir adım ve bir umut ışığı." ifadesini kullandı.

Guterres, söz konusu "insani araların" zor durumdaki Gazze halkına daha fazla insani yardım ulaştırılmasına imkan sağlayacağını belirterek, bunların da ilk etapta yeterli olmayacağının farkında olduğunu söyledi.