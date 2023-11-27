Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanı Yerlikaya: İnlerini başlarına yıkıyoruz!
Giriş Tarihi: 27.11.2023 08:59 Son Güncelleme: 27.11.2023 09:01

İçişleri Bakanı Yerlikaya: İnlerini başlarına yıkıyoruz!

Jandarma Genel Komutanlığı, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklaraakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik 6 ilde gerçekleştrilen Kahramanlar Operasyonları kapsamında 63 mağara, sığınak ve depo imha edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmayada devam edeceğiz" şeklinde açıklama yapıldı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
İçişleri Bakanı Yerlikaya: İnlerini başlarına yıkıyoruz!

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı seçkin birlikler, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik Şırnak, Siirt, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Muş ve Tunceli'de J-SİHA ile birlikte ATAK helikopterlerinin de yer aldığı Kahramanlar-30 operasyonlarında 63 mağara, sığınak ve depo imha edildi.

SIĞINAKLAR İMHA EDİLDİ
Terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha edildi. Operasyonlarda; 1 eskin nişancı tüfeği, 4 kaleşnikof, 1 G-3 piyade tüfeği, 1 PKM makinalı tüfek, 16 el bombası, 6 bomba atar ve mühimmatı, 8 adet anti-tank ve anti-personel mühimmatı, 155 mm.'lik OBÜS top mühimmatı, 31 adet mayın/EYP ile patlayıcı madde, 120 kilogram amonyum nitrat (EYP yapımında kullanılan), 3 adet dürbün, 6 adet telsiz, 30 adet tüp ve ç ok sayıda mutfak, gıda, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

"İNLERİNİ BAŞLARINA YIKIYORUZ"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmayada devam edeceğiz. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz.

Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" şeklinde açıklamada bulundu.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya: İnlerini başlarına yıkıyoruz!
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