İçişleri Bakanı Yerlikaya: İnlerini başlarına yıkıyoruz!

SIĞINAKLAR İMHA EDİLDİ

Terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha edildi. Operasyonlarda; 1 eskin nişancı tüfeği, 4 kaleşnikof, 1 G-3 piyade tüfeği, 1 PKM makinalı tüfek, 16 el bombası, 6 bomba atar ve mühimmatı, 8 adet anti-tank ve anti-personel mühimmatı, 155 mm.'lik OBÜS top mühimmatı, 31 adet mayın/EYP ile patlayıcı madde, 120 kilogram amonyum nitrat (EYP yapımında kullanılan), 3 adet dürbün, 6 adet telsiz, 30 adet tüp ve ç ok sayıda mutfak, gıda, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.