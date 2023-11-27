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Giriş Tarihi: 27.11.2023

Irak’tan acı haber: 3 şehit

Bölücü terör örgütü PKK’nın Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği hain saldırıda bir asker de yaralandı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Irak’tan acı haber: 3 şehit
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış ile Piyade Sözleşmeli Erler Emrah Gündüz ve Fevzi Kızıltaş'ın şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığını açıkladı.



Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyonların sürdürüldüğü bildirildi. Şehit Çalış'ın Adana'nın Ceyhan ilçesindeki baba evine acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, akraba ve komşuları aileye taziye ziyaretinde bulundu. Çalış'ın 3 ay önce evlendiği, eşinin 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.
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Irak’tan acı haber: 3 şehit
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