İsrail bağlantılı tankere el koydular

Kaptanı ve 4'üncü kaptanı Türk olan İsrail bağlantılı bir tanker Aden Körfezi'nde, Yemen açıklarında korsanlarca ele geçirildi. Central Park isimli fosforik asit taşıyan geminin Lodra merkezli işletmecisi Zodiac Maritime, gemide 22 çok uluslu mürettebat bulunduğunu açıkladı. Şirketin sahibinin İsrailli olduğu öğrenildi. Ulaştırma Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada geminin kaptanının Aydın Hasırcı ve 4'üncü kaptanının da Okan Yüksel olduğu, konunun yakından takip edildiği belirtildi.