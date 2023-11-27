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Giriş Tarihi: 27.11.2023 07:58

Kastamonu'da yük gemisi karaya oturdu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yük gemisi karaya oturdu. Gemideki 2'si Türk 11 kişilik mürettebatın kurtarılması amacıyla bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, mürettebattan 6 kişiyi itfaiye merdiveni yardımıyla kurtardı.

AA
Kastamonu’da yük gemisi karaya oturdu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde fırtına nedeniyle Kamboçya bayraklı "Vamos" adlı kuru yük gemisi kıyıya sürüklendi.

Karaya oturan gemideki 2'si Türk 11 kişilik mürettebatın kurtarılması amacıyla AFAD, sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

6 KİŞİ KURTARILDI

Ekipler, mürettebattan 6 kişiyi itfaiye merdiveni yardımıyla kurtardı. Halatla denize atlayarak kendi imkanlarıyla kurtulan bir personel, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye merdiveni geminin dalgalar nedeniyle sallanması sonucu hasar görünce kurtarma çalışmasına ara verildi.

Kastamonu'dan yeni itfaiye aracının gelmesinin beklendiği öğrenildi.

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Kastamonu'da yük gemisi karaya oturdu
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