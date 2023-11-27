Mısır’dan Gazze’de ateşkes açıklaması: Anlaşma yakın

Kaynaklar, Hamas'ın dört günlük bir uzatma istediğini, İsrail'in ise günlük uzatmalar istediğini ve Filistinli mahkumların serbest bırakılması konusunda müzakerelerin devam ettiğini söyledi.

İsrailli bir yetkili daha önce İsrail'in, serbest bırakılan her 10 rehine için fazladan bir gün ateşkes yapmayı ve her seferinde üç kat daha fazla Filistinliyi serbest bırakmayı kabul edeceği yönündeki tutumunu yineledi.

Yetkili, ek gün sayısının beşle sınırlandırıldığını da sözlerine ekledi.

Ateşkes görüşmelerine aşina olan Filistinli bir yetkili, hem Hamas'ın hem de İsrail'in çatışmalara ara verilmesi yönündeki taleplere olumlu bir tutum sergilediğini ancak "henüz nihai bir karara varılmadığını" ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de "insani ara" ile sonuçlanan diyaloğun sürdürülerek "tam insani ateşkese" dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.

BM Sözcülüğünden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre Guterres, Gazze'de 7 haftadır süren çatışma ve korkunç can kaybının dünyayı şoke ettiğini vurgulayarak, "Son dört gündür silahlar sustu. İsrailli ve yabancı rehinelerin Hamas tarafından, Filistinli mahkumların da İsrail hapishanelerinden bırakıldığını gördük." ifadesini kullandı.

Katar, Mısır ve ABD'ye uzlaşmaya sağladıkları katkı dolayısıyla teşekkürlerini ileten Guterres, bu çerçevede BM'nin her türlü desteğini sürdüreceğini teyit etti.

Guterres, 4 gün boyunca BM'nin Gazze'ye insani yardımı artırdığını ve kuzey bölgesine de ulaştığını belirterek, "Ancak bu yardım 1,7 milyon yerinden edilen kişinin ihtiyaçlarını karşılamıyor. Gazze'de insani facia her gün kötüleşiyor." uyarısında bulundu.

"Uzlaşmaya yol açan diyalog sürdürülerek tüm Gazze, İsrail ve bölge halkının yararına olacak şekilde tam insani ateşkese dönüştürülmeli." ifadesini kullanan Guterres, tüm rehinelerin de koşulsuz ve acilen serbest bırakılması çağrısını yineledi.

Guterres, bu korkunç çatışmayı sonlandırmak için ülkelerin nüfuzunu kullanması gerektiğine işaret ederek, bölgenin geleceği için iki devleti çözümün öneminin altını çizdi.