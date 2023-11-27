SON DAKİKA | Necip Hablemitoğlu davasında dinlenen tanık Ergün Poyraz’dan şok çıkış: Tetiği çekeni biliyorum!

'MİT MÜSTEŞARLIĞIYLA İLGİLİ BİR İSTEĞİ YOKTU'

Hablemitoğlu'nun öldüğü gün dönemin terörle şube müdürü Osman Kaya'nın kendisini aradığını kaydeden tanık Ergün Poyraz, "Bana 'Necip Hablemitoğlu kim? Basın neden bu kadar üzerinde duruyor' dedi. Osman bana olaydan birkaç ay önce Necip'i çok seviyorum ben diyordu. İlginç. Olay olduğu gün Necip'in eşinin çalıştığı üniversiteyi arıyor. 'Necip orada mı?' diyor. Bu aramada çok ilginç."