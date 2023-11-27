SON DAKİKA | Necip Hablemitoğlu davasında dinlenen tanık Ergün Poyraz’dan şok çıkış: Tetiği çekeni biliyorum!

Son dakika haberi... Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, eski askerler Levent Göktaş, Aydın Köstem, Mehmet Narin, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile eski istihbaratçı Enver Altaylı katıldı. Mahkeme Başkanı dava dosyasına gelen evrakı okuduktan tanık beyanlarına geçti.
Tanık olarak dinlenen Ali Naci, Hablemitoğlu ile arkadaş olduklarını, zaman zaman oturup FETÖ'den bahsettiklerini söyleyerek, "FETÖ'den bahsediyordu. Gülen'in eylemlerinden konuşurduk. Türkiye üzerinden nasıl oyunlar oynandığından söz ederdi. Asıl enerjisini Gülen olayına vermişti. Kendisine MİT müsteşarlığı teklif edildiğini söylemişti. Kimin teklif ettiğine ilişkin herhangi bir şey söylemedi" dedi.
'MİT MÜSTEŞARLIĞIYLA İLGİLİ BİR İSTEĞİ YOKTU'
Hablemitoğlu'nun öldüğü gün dönemin terörle şube müdürü Osman Kaya'nın kendisini aradığını kaydeden tanık Ergün Poyraz, "Bana 'Necip Hablemitoğlu kim? Basın neden bu kadar üzerinde duruyor' dedi. Osman bana olaydan birkaç ay önce Necip'i çok seviyorum ben diyordu. İlginç. Olay olduğu gün Necip'in eşinin çalıştığı üniversiteyi arıyor. 'Necip orada mı?' diyor. Bu aramada çok ilginç."
"MİT müsteşarlığı konusunda Necip'in bir girişimi ve isteği olmadı. Alman vakıflarıyla ilgili çok kapsamlı araştırmalar yaptıktan sonra FETÖ konusunda araştırmaları sırasında Mustafa Özcan tarafından uyarıldı" ifadelerini kullandı.
'TETİĞİ ÇEKENİN KİM OLDUĞUNU BİLİYORUM'
Tetiği çekenin kim olduğunu bildiğimi ancak can güvenliği gerekçesiyle söyleyemeyeceğini ifade eden Poyraz, "Araştırmalarım sonucunda tetiği çekeni biliyorum ama söylersem duruşma salonlarından kurtulamam. Vurulduğu yerin 75 metre yukarısında sauna var. Osman Kaya'ya sordum 'Baktınız mı oralara' diye. Anlamamazlıktan geldi."
"Ben tetiği çekeni biliyorum ama adını vermem. Benim 2 çocuğum bir eşim var. Bizi kim koruyacak? Ben buraya kadar getirdim bundan sonrada polislerimiz sürdürsün. Burada doğru söyleyeni yaşatmıyorlar. Can sorumluluğum var" diye konuştu.