Şanlıurfalı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Irak sınırında yürütülen Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin düzenlediği ve 2 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş'ın cenazesi askeri uçakla Şanlıurfa GAP Havaalanına getirildi. Türk bayrağına sarılı Kızıltaş'ın naaşı yetkililer tarafından karşılandı. Şehidin cenazesi karşılama sonrası Yeni Aile Mezarlığı'na getirildi.

Törene şehidin yakınları, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Büyükköroğlu, İl Emniyet müdürü Erdem Bildirici, İl Jandarma komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, İlçe Belediye Başkanları ile askeri erkan katıldı. Cenaze töreninde bir dakikalık saygı duruşunun ardından Şehit Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş'ın öz geçmişi okundu.

Daha sonra cenaze namazına geçildi, İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından okunan duanın ardından şehit Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş'ın bayrağa sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlanarak kalabalığın tekbirler ve 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganlarıyla Son yolculuğuna uğurlanırken Şehit Kızıltaş'ın yakınları ve ailesi Türk bayrağına sarılı olanşehidin tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu ve aile fertlerinden bazıları sinir krizi geçirdi. Şehidin annesi Şekha Kızıltaş ise oğlunun tabutunu öperek son yolculuğuna uğurladı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş'ın naaşı aile mezarlığında toprağa verildi.

12 GÜN SONRA İZNE ÇIKACAKTI

Öte yandan Şehit Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş'ın, Fatma Kızıltaş ile 6 aylık evli olduğu olduğu ve 4 yıllık asker olduğu belirtilirken, 12 gün sonra izine çıkacağı öğrenildi. Şehit Fevzi Kızıltaş'ın 9 kardeş olduğu ve kardeşlerinin arasında İbrahim Kızıltaş'ında sözleşmeli piyade olduğu bilgisine ulaşıldı.