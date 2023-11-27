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Giriş Tarihi: 27.11.2023 09:31 Son Güncelleme: 27.11.2023 09:34

Şanlıurfa’ya şehit ateşi düştü

Kuzey Irak’ta şehit düşen Fevzi Kızıltaş'ın şehadet haberi Şanlıurfa'daki baba evine ulaştı. Kuzey Irak’ta teröristlerle yaşanan çatışma sonrası şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş’ın memleketi Şanlıurfa’da yaşayan ailesine şehadet haberi ulaştı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’ya şehit ateşi düştü

Irak'ın Kuzeyinde Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu Şanlıurfalı Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş şehit oldu.

Askeri yetkililer, şehit Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş'ın Şanlıurfa'nın Eyyübiye mahallesindeki baba evine gelerek, ailesi ve yakınlarına acı haberi verdi. Gözyaşı döken aileyi yakınları teskin etti. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Evli olan ve çocuğu olmayan şehit Fevzi Kızıltaş'ın bugün düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

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Şanlıurfa’ya şehit ateşi düştü
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