Şanlıurfa’ya şehit ateşi düştü

Irak'ın Kuzeyinde Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu Şanlıurfalı Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş şehit oldu.

Askeri yetkililer, şehit Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş'ın Şanlıurfa'nın Eyyübiye mahallesindeki baba evine gelerek, ailesi ve yakınlarına acı haberi verdi. Gözyaşı döken aileyi yakınları teskin etti. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Evli olan ve çocuğu olmayan şehit Fevzi Kızıltaş'ın bugün düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.