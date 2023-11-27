Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan 3 asker için Şırnak’ta tören yapıldı

Pençe-Kilit operasyonunda teröristlerle çıkan çatışmada piyade astsubay üstçavuş Necdet Çalış, piyade sözleşmeli er Emrah Gündüz ve Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş için, 23'uncu piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi.
Törene İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Müftü Yardımcısı İbrahim Sancar ve vatandaşlar katıldı. Şehitlerin Türk bayrağına sarılı cenazeleri, tören alanına getirildi. Saygı duruşu sonrası şehitlerin özgeçmişi okundu, dua edildi. Şehit Nejdet Çalış'ın Cenazesi Isparta'ya, Fevzi Kızıltaş'ın Cenazesi Şanlıurfa'ya, Emrah Gündüz Cenazesi Erzincan'a uğurlandı.