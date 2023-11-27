Sınırda etkisiz hale getirilen teröristler saldırı timi çıktı

Geçtiğimiz 30 Ekim'de Meriç sınırında jandarmanın dur ihtarına ateşle karşılık verince etkisiz hale getirilen 1'i kadın 4 teröristle ilgili detaylara SABAH ulaştı. Göçmen kılığında sınırı geçmeye çalıştıkları öğrenilen teröristlerin farkedilince silah kullandığı, sınıra 2 km mesafede ise boş arazide, düzenekleri kurulu 12 kilo patlayıcı taşıyan canlı bomba yeleklerinin bulunduğu öğrenildi.Militanların DHPK-C'li Özkan Güzel, Harika Kızılkaya, Burak Ağarmış ve Erdoğan Çakır olduğu öğrenildi. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, teröristlerin hedefi başkent Ankara'da eylem yapmaktı. Harika Kızılkaya ile Erdoğan Çakır'ın MİT'in 2013'te Yunanistan'ın Sakız adasındaki örgüt militanlarının Türkiye'de yeni bir saldırı hazırlığında olduğunu belirlenmesi üzerine Yunanistan makamları ile paylaştığı bilgiler doğrultusunda yakalanan isimler arasında olduğu ortaya çıktı.